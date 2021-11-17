Altın Bozduracaklar Dikkat!

Çiğdem Erhan

Altın fiyatlarında yaşanan artış düğün yapacak vatandaşları düşündürmeye başladı. Kuyumcu esnafı da artan altın fiyatlardan dolayı bir süredir satış yapamıyor.

Türk lirasındaki değer kaybı ile birlikte altın fiyatlarında büyük artış yaşandı. Malatya Kuyumcular Odası 16 Kasım verilerine göre Çeyrek altın alış 974 lira iken satış bin lira’yı aştı. Kuyumcu esnafı da vatandaşları zorunlu olmadıkça yastık altı altınlarını bozdurmamaları konusunda uyardı.

“SATIŞTAN ÇOK ALIŞIMIZ VAR”

Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini dile getiren kuyumcu esnafı Bünyamin İlhan, “Altın tarihinde zirve yapmış durumda. Bu yükselişin daha da devam edeceğini düşüyoruz, geri düşüş yaşayacağını beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnaf Bünyamin İlhan, “Vatandaşın talebi satmak yönünde. Genelde altının şuan ki artışını fırsat görüp altın satarak ev alan, araba alan var. Bizim satışımızdan çok alışımız daha fazla. Zorunlu olmadıkça vatandaşlar altınlarını satmasın, beklesinler ama zorunluysa satmanın tam zamanı” diyerek uyarılarda bulundu.

“PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞÜ BOZAN VATANDAŞLAR VAR”

Gram altının 600 lirayı aşmasıyla ihtiyaç sahiplerinin altın bozdurduğunu belirten bir diğer kuyumcu esnafı Abdullah Koyunoğlu ise, “Altının yükselmesi ile beraber bozma olayı çok fazla yaşanıyor. Şuan da ekonomik sıkıntıdan ve piyasadaki sıkıntıdan dolayı parmağındaki yüzüğü bozan vatandaşlara bile rastlıyoruz. Hayat şartlarının zor olduğunu ve git gide zorlaştığını gösteriyor bu durum” şeklinde konuştu.

Ekim-Kasım ayları arasında altında 100 lira artış olduğuna da değinen Koyunoğlu, “Altının şuan ki has fiyatları; gram altın 605 TL, 22 ayar gram altın 550 TL. Altın fiyatlarında geçen ayla bu ay arasında 100 TL civarında gram artışı oldu. Bu artışında daha devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

“VATANDAŞLAR ALTINLARINI BOZMASIN”

Altının tarihindeki en büyük yükseliş olduğunun da altını çizen Abdullah Koyunoğlu, şunları söyledi:

“Dünya genelinde artık en güvenli yatırım limanı altın. Şuan da sanal para ön planda ama sanal para; belli bir alt yapısı olmayan, ham maddesi olmayan ve nereden yükselip alçalacağı belli olmayan bir ürün. Ama altın fiziki olduğu için paranızın değerini her zaman korur. Bu yüzden altın vazgeçilmezdir”