Altın, borsanın tahtını sallıyor

Yatırım Araştırma Uzmanı Ahmet Deniz Yağbasan “Dolar endeksindeki zayıflık, fiziki talepte artış ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını destekleyen 3 unsur olarak öne çıkıyor. 2022 yılında yatırım aracı olarak borsaya alternatif yoktu. Ancak 2023 yılında altının, getiride, borsaya bir alternatif olarak ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz” dedi.

Yeni yılın ilk 3 haftası geride kalırken, yatırım araçlarının ocak ayı getirileri de ortaya çıkmaya başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yıla başladığı seviye olan 5.509 puana yakın seyrediyor. Gram altın ise aynı süreçte 1096’dan 1169’a kadar yükseldi. Altındaki getiri yüzde 6’ya ulaştı. Analistler, altın fiyatlarının bu yıl daha güçlü olabileceğini, teknik ve temel şartların bunu desteklediğini belirtiyor.

“FED, BELİRLEYİCİ OLACAK”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan “2023’te altını destekleyecek unsurları 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birinci sırada dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası politikaları yer alıyor. ABD’de PMI, sanayi üretimi, perakende satışlar gibi makroekonomik veriler, piyasada bir soğumaya işaret ediyor. Bu durumda 2023 ‘daha güvercin bir FED yılı’ olmaya aday. 1 Şubat’taki FED toplantısında da 0,25-0,50 arası, düşük oranlı artış bekleniyor. ABD’de faiz hadlerinde zirveye yakınlaşma, enflasyonda gerileme ve buna bağlı olarak dolar endeksindeki zayıf görünüm; ons altını destekliyor” şeklinde konuştu.

“ONS’TA 2 BİN 70 DOLAR GÖRÜLEBİLİR”

Araştırma Analisti Yağbasan, “Jeopolitik gelişmeler, ikinci sırada yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı hâlâ devam ediyor. Çin-Tayvan ve Sırbistan-Kosova gerilimleri de zaman zaman ısınıyor. Bu gelişmeler, güvenli liman talebi ile altına ilgiyi canlı tutuyor. Üçüncü unsur olarak fiziki talebi dikkate alabiliriz. Merkez bankalarının altın topladığı bir süreçten geçiyoruz. Sadece 2022 genelinde merkez bankaları 670 ton altın alımı yaptı. Ayrıca Çin’de (pandemi sonrası) açılma da, fiziki talep tarafını destekliyor. Bu gelişmelere göre bir değerlendirme yapmak gerekirse; altın fiyatlarının 2023’te 2 bin 70 dolar direncini görmesi gündeme gelebilir. Bu durumda gram altın tarafında da ilk etapta bin 300 TL’ye varabilecek yükselişler görebiliriz” dedi.

“BORSAYA İLGİ SÜRECEK”

Borsaya da değinen Yağbasan, “2022 yılında yatırım aracı olarak borsaya alternatif yoktu. 2023 başında ise hisse senetlerinde fiyatların belli doygunluğa ulaşması, 5704-4601 düzeltmesini beraberinde getirdi. Endeks, hâlâ yıla başladığı seviyelere yakın seyrediyor. Borsa yatırımcısı, endeks bazında altındaki getiriyi yakalayamadı. Değerlemeler itibarıyla baktığımızda da borsaya olan ilginin, 2022 yılının ikinci yarısındaki gibi olmasını öngörmüyoruz. Borsada beklentili şirketlerin öne çıkacağı, hisse seçiminin önemli olacağı bir yıl bekliyor bizi” ifadelerini kullandı. (İHA)