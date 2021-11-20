“Altın 700 TL’yi bulacak”

MUTLU SARIGÜL

Giderek yükselen altın fiyatları borçlularını tedirgin ederken yatırımcılarını sevindiriyor. Kuyumcular ise altının daha ne kadar yükseleceği tahmininde bulunarak, altının gramının 700 TL’yi bulacağını söylediler.

Ateşi bir türlü düşmek bilmeyen altın, yatırımcısını sevindirirken, borçlusunu üzmeye devam ediyor. 24 Ayar gram altının fiyatı 661,29 liradan, çeyrek altın ise 1.097,00 liradan işlem görüyor. Peki, altın daha ne kadar yükselecek? Kuyumcular altının bir süre daha yükselmeye devam edeceğinin altını çizdiler.

Kuyumcular, “Altının yükselişi bir süre daha devam edecek. Hatta gramı 700 TL’yi bulacak. Bu nedenle yatırımcıların bir süre birikimlerini bozdurmamalarını, altın almak isteyenlerin de biraz daha beklemelerini tavsiye ediyoruz” dediler.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

Merak edilen altın fiyatları ise şöyle:

“Beşi birlik 21 bin 780 TL, Cumhuriyet altın 10 bin 990 TL, Liralık 4 bin 396 TL, Reşat-Hamit-Aziz 4 bin 376 TL, Ata Lira 4 bin 516 TL, yarım altın 2 bin 198 TL, çeyrek altın bin 99 TL, 22 ayar bilezik 635,90 TL, 22 kordon 685,60 TL, 22 sıfır zincir 698,90 TL, 18 ayar 549,80 TL, 14 ayar 450,50 TL.”