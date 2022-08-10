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Anasayfa / Spor / Alt liglerde play off sistemi değişti

Alt liglerde play off sistemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de Play-Off Sisteminin değiştirildiğini bildirdi. 

Alt liglerde play off sistemi değişti
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MEHMET KIROĞLAN

TFF Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de Play-Off Sisteminin değiştirilmesine karar verdi. TFF 2. Lig’de normal sezon sonunda gruplarında birinci olan 2 takım doğrudan, Play-Off müsabakaları sonucu ise 1 takım olmak üzere toplam 3 takım Spor Toto 1. Lig’e yükselecek. TFF 3. Lig’de ise normal sezon sonunda gruplarında birinci olan 3 takım doğrudan, Play-Off müsabakaları sonucunda her gruptan 1’er takım olmak üzere toplam 6 takım TFF 2. Lig’e yükselecek. TFF 3. Lig Play-Off Sisteminin ayrıntıları şöyle; 

Her üç grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar Play Off müsabakalarına katılır. Normal sezonu 2. sırada bitiren takımlar doğrudan Play Off Finaline yükselir. 3. ile 6. takım 4. ile de 5. takım, maçlar 3 ve 4. sıradaki takımların sahasında olmak üzere tek maç eleme usulüne göre karşılaşır. Kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre karşılaşır. Çift maç sonucunda tur atlayan takım finale yükselir ve finalde ligi 2. sırada bitiren takımın rakibi olur. Her grupta ayrı ayrı oynanacak olan Final müsabakalarını kazanan 3 takım daha TFF 2. Lig’e yükselir.

 

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