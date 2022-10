Alt ligler için yayın hakkı anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu, Lüksemburg merkezli Fuchs Sports Türkiye firmasıyla 5 yıllık TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın hakkı anlaşması imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk futbolunda yeni bir atılım, yeni bir hamle başlatmak için bu değişimi sadece üst liglerde yapmanın yeterli olmayacağını belirterek, “Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’i de bu değişimin, bu ilerlemenin parçası yapmak zorundayız. Bunu başarabilmek için de önce kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara bir çare bulmamız yeni bir kaynak yaratmamız gerekiyordu. Biz de federasyon olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in yayın hakları için ihale açtık. İhaleyi kazanan firma da Fuchs Sports Türkiye oldu. Artık 5 yıl boyunca bu liglerimizin yayın hakları Fuchs Sports Türkiye’de olacak. Bu anlaşmayla hem bu liglerimizin maçlarını taraftarları ile buluşturma imkânı bulurken hem de 92 kulübümüze kalıcı bir gelir sağlamış olacağız.” dedi.

Fuchs Sport Associates Vekili Av. Emin Özkurt, “Bildiğiniz üzere, TFF 2. Lig ve 3. Lig’de Şanlıurfaspor, Bursaspor, Eskişehirspor ve Kocaelispor gibi memleketimizin büyük ve köklü kulüplerinin mücadele ettiği herkesin malumu. Bunlar gibi büyük ve köklü kulüplerin mücadele ettiği organizasyonlara Fuchs Sports gibi uluslararası bir şirketin lige yatırım yaparak katkıda bulunması ülkemiz açısından sevindiricidir. Bu kapsamda Türk futbolunun sahip olduğu büyük potansiyelin bu anlaşmalar neticesinde açığa çıkması da bütün futbol paydaşlarının yararına olacaktır. Bu vesileyle Türk futboluna böylesine bir katkıda bulunmaktan çok mutlu ve gururlu olduğumu da ayrıca belirtmek isterim.” diye konuştu.

“Maçlar 2-3 ay ücretsiz yayınlanacak”



Emin Özkurt gelen bir soru üzerine ise Fuchs Sports Türkiye olarak geçen hafta maç yayınlarına başladıklarını, ilk etapta maçların her platformdan 2-3 ay ücretsiz olarak izlenebileceğini söyledi. Özkurt, her geçen hafta yayınlayacakları maç sayısının artacağını ve tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra TFF 2. Lig ve 3. Lig’de her hafta oynanan 46 maçın tamamını yayınlamak istediklerini ifade etti.