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Alpaslan görevi bıraktı

Alpaslan görevi bıraktı
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Alpaslan görevi bıraktı

Baki Alpaslan, Malatya Voleybol İl Temsilciliği görevini bıraktığını duyurdu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2018 yılı Kasım ayında Voleybol İl Temsilciliği görevine atanan Baki Alpaslan, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevi bıraktığını açıkladı. Görev süresi içerisinde Malatya’da önemli voleybol organizasyonlarının sorunsuz gerçekleşmesinde emeği bulunan Baki Alpaslan yaptığı açıklamada, “Yıllardır severek yürüttüğüm Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya İl Temsilciliği görevimden işlerimin yoğunluğundan dolayı istifa etme kararı aldım. Başta federasyon başkanım Mehmet Akif Üstündağ’a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile federasyondaki çalışma arkadaşlarıma, hakemlerimize, antrenör hocalarıma, kulüp yöneticileri ve sporculara şükranlarımı sunarım. Bu güzel ailede olmaktan her zaman onur duydum. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

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