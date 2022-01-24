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Almanya’daki üniversite saldırısının bilançosu netleşti: 4 yaralı

almanya’daki üniversite saldırısının bilançosu netleşti: 4 yaralı
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Almanya’da Heidelberg Üniversitesi’ne düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinde yer alan Heidelberg kentindeki Heidelberg Üniversitesi’nin konferans salonunda düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mannheim polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının siyasi veya dini bir nedenle düzenlediğine dair kanıt olmadığı ifade edilerek, saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıldığı ifade edildi. Olay yerindeki incelemelerin özel kuvvetler ile birlikte devam ettiğini belirtildi.

Yerel saatle 13.50’de uzun namlulu silahla düzenlenen saldırının ardından saldırgan intihar etmişti. Alman basını saldırganın üniversitede öğrenci olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, 1386 yılında kurulan Heidelberg, Almanya’nın en eski üniversitesi olarak biliniyor.

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