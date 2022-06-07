“Almak isteyen de satmak isteyen kadar suçludur”

Efsane Malatyaspor’un ikinci Başkanı İdris Payza, “Malatyaspor bir mal değildir. Malatya bir şehirdir. Almak isteyende satmak isteyen kadar suçludur. Bu takımı yaşatmak için taşın altına gövdemizi koyduk. 5 yıldır çocuklarımızın rızkını bu kulübe verdik” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde yer alan Malatyaspor’un İkinci Başkanı İdriz Payza ve Futbol Şube Sorumlusu Muhammet Güner düzenledikleri basın toplantısıyla kulübün satılmaya çalışıldığını ifade eden eski yöneticilerden Necip Olgun’a cevap verdiler.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde yapılan basın açıklamasında konuşan Malatyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Kulüp Başkan Vekili Muhammet Güner, “Malatyaspor’un satılmak istendiği yönde çıkan dedikodular üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bizler Malatyaspor Kulübü’nü 5 senedir özveriyle temsil etmeye çalışıyoruz. Kulübü aldığımızda ortada ne bir kulüp binası ne bir kulüp otobüsü vardı” ifadelerini kullandı.

Kimsenin Malatyaspor üzerinden algı oluşturmaması gerektiğini aktaran Güner, “Malatyaspor’u küçümseyemezler. Bunu söylememdeki amaç, bir Necip Olgun beyin kendilerini 10 metre kare alanda ağırladığımızı ifade ederek kulüp yönetimini küçümsemek istemesidir. Bizlerin gücü buna yetti. Çevreyolunda 2+1 bir kulüp binamız var. Yönetim ve idari bölümlerimiz ile futbolcularımızın soyunma odası var. Malatyaspor Malatyalılarındır. Biz en iyi şekilde mücadelemizi vererek 3 senedir şampiyonluktan olup maalesef üst lige çıkamıyoruz. Necip Olgun beyin açıklamasının ardından Malatyaspor’un satılmak istendiğini bizlerde basından öğrendik. Böyle bir durum söz konusu değil, söz konusu da olamaz” sözleriyle önceki gün açıklamada bulunan Necip Olgun’a tepki gösterdi.

“YENİ YOL HARİTASINDA YÜZDE 90 ANLAŞTIK”

Kulüp yönetimine yapılan çirkin ithamları kabul etmediklerini kaydeden Muhammet Güner konuşmasını şöyle sürdürdü:

Kulüp ikinci başkanımız İdriz Payza o dönemde taraftar derneği başkanıyken, Necip beyin taraftarların maça girmeleri için gönderdiği maç biletleri var. Sonuç olarak o biletleri İdris abi eline alıp Yeni Cami önünde insanlara satmadı. Kulübe iki tane aday çıktı. Kulübü almak istediklerini söylediler. Görüştük ve amaçlarımızı söyledik. Kendi amaçlarını dinledik. İki adaydan birinin fikirleriyle hem fikir olduk. Bir arkadaşımız dedi ki, elimden geldiğince var gücümle sizin yanınızda olacağız. Tek yumruk olalım. Ben başkan olayım, siz başkan olmuşsunuz hiç önemli değil. Bizlerde yönetim olarak dedik ki, bu arkadaşla hem fikiriz. Ama burada Malatyaspor, kimin başkan olacağı hiç önemli değil. Ortak kararda buluştuk ve yüzde 90’da anlaşmış gibiyiz. Yüzde 10’luk bir belirsizlik var. Olur ya da olmaz. Netleştiği takdirde ilerleyen günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacağız.

“KENDİSİNİ KINIYORUM”

Necip Olgun’un Malatyaspor’u almak için üçüncü şahıslar aracılıyla kendilerine ulaştığını ifade eden Güner, “Biz kendisine amacının Malatyaspor mu? Koltuk sevdası mı? olduğunu sorduk. Kendisi kulübü aldığı takdirde yönetime Malatya’dan kimseyi istemediğini söyledi. ‘Neden?’ dedik. Projesi olduğunu söyledi. Bizde yönetim olarak konuşup Malatyaspor’u bu hale düşürenlerin İstanbul yönetimleri olduğunu ifade ettik. Kendisinden maddi talebimiz olmadı da olamaz da. Böyle bir düşünceniz varsa gelin birlik olalım dedik. Diğer görüştüğümüz arkadaşla birlikte üç kişi gelin birlik olalım Malatyaspor’u bir yere getirelim. Bu teklifimize yok dediler. Basına yaptığı Malatyaspor’u açıklamalardan dolayı da kendisini kınıyorum” diye konuştu.

“BİZ DOSTLARIMIZI ARARIZ, DÜŞMANLARIMIZI ARAMAYIZ”

Malatyaspor İkinci Başkanı İdris Payza ise amatörde mücadele veren sarı kırmızılı kulübü en iyi şekilde temsil etmek için 5 yıldır çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Malatya tribününde yetişip, Malatyaspor kale arkasında top yetiştirdim. Malatya Ticaret Borsası’nda Meclis Başkan Yardımcılığı yaptım. Malatya’da hala yurtdışına ticaret yapıyorum. Bir Malatya sevdalısı olarak Mustafa Güner Başkanımla beraber amatörde yer alan Malatyaspor için özveriyle mücadele veriyoruz. Bu kulübün karar defterini istedik, kayıp dediler. Kulübü bırakın kapansın dediler. Soruşturan 240 kişinin mahkemede yargılandığını öğrendik. Biz tek tek herkesin ayağına giderek hepsiyle uzlaştık. Uzlaşırken kimseden 1 lira para almadık. Malatyaspor bir mal değildir. Malatya bir şehirdir. Almak isteyende satmak isteyen kadar suçludur. Bu takımı yaşatmak için taşın altına gövdemizi koyduk. 5 yıldır çocuklarımızın rızkını bu kulübe verdik. Biz Malatya’yı temsil ediyorsak iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Görev süremiz boyunca bugüne kadar esnafa 1 lira borcumuz olmadı. Herkes atkı, forma satarken biz kulübümüzü kimse karşısında küçük düşürmedik. Arapgirspor maçında Necip abiyi aradık. Kulübe 5 bin TL göndermesini istedik. Sağ olsun kırmadı, gönderdi. Ama bunlar farklı şekilde söylendi. Biz dostlarımızı ararız, düşmanlarımızı aramayız” şeklinde konuştu.

Kulübün geçmiş yıllara ait toplam borcunu da açıklayan Payza, gecikme faizleri hariç sarı kırmızılı kulübün 16 milyon 800 bin TL borcu olduğunu ifade etti. Payza, eski kulüp başkanları Haşim Karadağ ile Hikmet Tanrıverdi’nin kulüp üzerinde 2 milyon dolar temlikleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.