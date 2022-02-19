DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

546920฿%-1.11148

İmsak Vakti a 05:46
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobili ile hafif ticari araca çarpması neticesinde bir kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücüye, bin 823 lira para cezası uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Kanuni Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 71 BD 367 plakalı Skoda marka otomobil, bulvar üzerinde ilerleyen M.K.’nın kullandığı 06 U 6902 Citron marka hafif ticari araca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan ufak çapta yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.A.’ya da alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira para cezası uygulandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından büyük çapta maddi hasarın oluştuğu her iki araçta çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Geçmeye çalıştıkları çayda su seviyesi yükselince ölümden döndüler

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.