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Anasayfa / Asayiş / Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı

Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı

alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği şahsı, polis ekipleri tramvayın önünden kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen O.K., tramvay raylarının üzerine oturdu. Tramvay durağındaki güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipleri gören şahıs, seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Ayaklarını da tramvaya uzatan şahıs, bir süre sonra polis ekipleri tarafından tramvayın önünden alındı. Vatandaşlar da meraklı gözlerle olup biteni izlerken, şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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