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Anasayfa / Asayiş / Alkollü mekanda yapılan canlı müziğe idari ceza uygulandı

Alkollü mekanda yapılan canlı müziğe idari ceza uygulandı

alkollü mekanda yapılan canlı müziğe idari ceza uygulandı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 702 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Alkollü mekanlarda belgesiz canlı müzik ve 2 kadının konsomasyon olarak çalıştığı tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ile 9 Ocak 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 702 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 975 kişinin GBT’si ve HES kodu kontrol edildi. Denetimlerde 3 farklı alkollü mekanda yapılan kontrolde bir işyerinde canlı müzik belgesi olmadığı, 2 iş yerinde ise 2 kadının konsomasyon olarak çalıştığı tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi. Denetimler ve operasyonlar neticesinde bir dernek lokali içerisinde üye olmayan kişilerin olduğu tespit edildi. Masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise mesul müdürlük belgesi olmayan şahısların mesul müdürlük yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı.

Öte yandan; Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında, geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 6 ayrı adreste bulunan toplam 60 Apart dairesi kontrol edilerek 2 apart daire yetkilisine toplam 26 bin 782 TL idari para cezası uygulandı.

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