alkollü kadın sürücü polislere zor anlar yaşattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1045 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri A.Ç. idaresindeki 09 KN 594 plakalı şüpheli aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisindeki kadın sürücü, bir anda etrafa ve polislere bağırmaya başladı. Polislere zor anlar yaşatan kadın sürücü yapılan ölçümlerin ardından 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uzun süre kadını ikna etmeye çalışan polis ekipleri, yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere sürücü A.Ç.’yi polis merkezine götürürken, araç ise çekici marifetiyle götürülerek bağlandı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.