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Anasayfa / Asayiş / Alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı

Alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı

alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı
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Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği kazada, alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.E. (55) idaresindeki 35 HDL 32 plakalı Fiat marka otomobil, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 20. kilometresinde kaza yaptı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ver polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasarın oluştuğu otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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