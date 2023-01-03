Alkol ve sigarada ÖTV ne kadar arttı?

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı.

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE’ye göre son 6 ayda yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.

Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 5,39 liraya yükseldi.

Enflasyon 2022 yılında yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşti.