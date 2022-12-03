Ali Babacan Yeşilyurt İlçe Başkanlığının açılış törenini gerçekleştirdi

“BUGÜN BİR DEMOKRASİ VE ATILIM MERKEZİNİ AÇIYORUZ”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Demokrasi ve Atılım Partisinin Yeşilyurt İlçe Başkanlığının açılış programında konuşan Ali Babacan, “Burası sadece bir ilçe binası değil, bundan sonra burası artık bir demokrasi merkezi, bir atılım merkezi. Bugün demokrasi ve atılım merkezini açıyoruz Malatya da.” dedi.

Bir dizi programlara katılmak için Malatya’ya gelen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin Yeşilyurt İlçe Başkanlığının açılış programına katılan Ali Babacan, vatandaşların yoğun sevgi seli ve halk oyunları ekibinin gösterisi ile karşılandı.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ BİZDE”

Malatya’da korku duvarlarının yıkıldığını ve vatandaşların rahat bir nefes aldığını belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ben en son Malatya’ya İl Başkanlığımızın açılışı ve aynı zamanda 1. Olağan İl Kongremiz vesilesi ile gelmiştim. Yine bu İnönü Caddesinden geçmiştim ve bugün artık şunu gördüm ki işler çok değişmiş, Malatya’da korku duvarları yıkılmış, insanlar rahatlamış, seçime gidiyor olmanın da rahatlığı ve heyecanı ile çok daha farklı bir buluşmayı bugün Malatya’da vatandaşlarımız ile gerçekleştirmiş olduk. Artık herkes her şeyi görüyor, sorunların üzerini kapatamıyorsunuz, çünkü herkes bunu yaşıyor ve görüyor, Türkiye’de adaletin, hukukun nasıl zor bir dönemden geçtiğini, adaletsizliğin nasıl arttığını herkes görüyor, yaşıyor. Günlük yaşam şartlarının ne kadar zorlaştığını, sabit gelirli vatandaşlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin durumunun ne kadar kötü olduğunu herkes bizzat görüyor ve aynı zamanda yaşıyor. Ne derlerse desinler, hükümet ne açıklarsa açıklasın, mevcut durumu nasıl farklı sunmaya çalışırsa çalışsın artık bu ülkenin sorunları üzeri örtülemeyecek kadar büyük sorunlar ve bu sorunların çözümü de bizde. Artık biz varız, onun için Malatya’ya ve bütün Türkiye’ye artık rahat olun, sayılı gün çabuk geçer diyoruz. Çok güzel yarınlara doğru el ele yürüyeceğiz. Biz bunu bilerek, güzel bir Türkiye için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“HEM SEÇİMİ KAZANACAĞIZ HEM DE TÜRKİYE’Yİ KAZANACAĞIZ”

Seçimi kazanmanın yetmediğini, seçimden sonra da ülkeyi doğru yönetmek gerektiğini söyleyen Babacan, “Seçimi kazanmak yetmiyor, seçimden sonra ülkeyi doğru yönetmek, ülke için güzel şeyler yapmak gerekiyor, işte biz onu da bugünden hazırlıyoruz, hem seçimi kazanacağız inşallah hem de Türkiye’yi kazanacağız. Bu büyük ve güzel ülkeye yakışır bir yönetimle Türkiye’yi layık olduğu o güzel günlere hep beraber götüreceğiz. Yeşilyurt ilçe binamız Malatya ve Yeşilyurt ilçemiz için hayırlı olsun, burası sadece bir ilçe binası değil bundan sonra burası artık bir demokrasi merkezi, bir atılım merkezi. Bugün demokrasi ve atılım merkezini açıyoruz Malatya da. İlk gelişimizde il binamızı açmıştık şimdi Yeşilyurt ilçe binamızı açıyoruz ve nice açılışlara, nice güzel günlere, hep beraber ulaşalım diyoruz, ilçe başkanımıza, il başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma da Malatya için güzel, hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyor ve Yeşilyurt İlçe Başkanlığımız hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.