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Ali Babacan Malatya’ya geliyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Malatya’ya geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı ziyaretler kapsamında 3 Aralık Cumartesi günü, Soykan parkında vatandaşlarla bir araya gelecek. Saat 13:30’da başlayacak programla ilgili değerlendirmede bulunan DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş, “Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.
“En kısa sürede hayata geçireceğiz”
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