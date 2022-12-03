Ali Babacan Malatya’da vatandaşlarla buluştu

“KAYISI İLE İLGİLİ HALA BİR FİYAT YOK”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya’da kayısı ile ilgili hala herhangi bir fiyat belirlemesi olmadığını söyleyen Babacan, “Ülkemizde sıkıntı çok hepsini biliyoruz. Malatya’da kayısı ile ilgili hala bir fiyat yok. Kayısı üreticisi iki senedir fiyat bekliyor. Gözler yollarda kaldı” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Malatya’da Soykan Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Yoğun bir katılım olduğu mitingde konuşan Babacan, ekonomi, tarım, kayısı ve enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“BİZ MALATYA İLE GURUR DUYUYORUZ”

Malatya ile gurur duyduğunu ifade eden Babacan, “Burası bir ilim şehri. Malatya bir kültür şehri. Malatya aynı zamanda bir tarım ve sanayi şehri. Biz Malatya ile gurur duyuyoruz. Malatya ile inşallah önümüzdeki dönemde hep beraber çiftçimize, emekçimize deva olacağız. Ülkemiz gerçekten zor bir dönem yaşıyor. Sıkıntılar büyük. Kriz arkasına, kriz yaşıyoruz maalesef. Ama bunu biz ilk elden ilk ağızdan derdi yaşayanlardan dinliyoruz. Onun için vatandaş ile aramıza mesafe koymuyoruz.”dedi.

“TÜRKİYE BUGÜNE KADAR BÖYLE YÜKSEK BİR ENFLASYON GÖRMEDİ”

Enflasyon’un Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde olduğunu belirten Babacan, “Türkiye bugüne kadar böyle yüksek bir enflasyon görmedi, ilk defa bu kadar yüksek bir miktarda enflasyon görüyor bu ülke. Hesap çok basit. 200 TL, 2009 yılında tedavüle çıktı. 200 TL tedavüle çıktığında 134 dolar ediyordu. Bugün 11 dolar ediyor, 10 dolara doğru düşüyor, kur arttıkça düşüyor, kur 20 lira olduğu zaman dolar kuru, bu 10 dolar olacak. 134 dolarlık paramız inmiş 11 dolara. Ben şimdi soruyorum bu paranın içersinde 123 dolar kaybolmuş, bu paranın içerisinden tam 123 doları kim aldı diye soruyorum size. Kim aldı, nereye gitti bu para, bu paranın değeri niye düştü? Malatya cevabı biliyor kötü yönetim. Ülkenin nasıl kötü yönetildiği ile ilgili bir başka rakam vereceğim. Şu anda devletin bütçesinde bu yıl faiz ödemesi, 350 milyar, bir de kur korumalı mevduat diye yeni bir şey uydurdular, rahmetli Özal’ın ‘Gençlere nasihatimdir bir daha bu ülkede bu uygulanmasın enflasyon yüksek seyrediyorsa sebebi budur’ dediği, Özal’dan önce uygulanan dövize çevirilebilir mevduat hesabını tuttular 40 yıl sonra kur korumalı mevduat sistemi diye yeniden icat ettiler. Kur korumalı mevduata bu yıl ödeyecekleri kur farkı 320-330 milyar civarında. 350 milyar faize ödüyor, 320-330 milyarda kur farkı diye ödüyor etti mi 650 milyar, 650 milyarı da zaten parası olana ödüyor. Fakirden alıp zengine ödüyor. Alışverişe gittiğiniz bir kilo peynir aldınız, evinize bir yoğurt aldınız, KDV ödüyorsunuz, asgari ücretle geçinen vatandaşımız dahi gelir vergisi ödüyor, asgari ücretten aldığın vergiden topla, milletin bir kilo yoğurt, bir kilo peynirden aldığın katma değer vergisini topla zaten parası olana faiz diye ver, kur farkı diye öde. Bunlar zaten parası olan 650 milyar veriyor bu yıl, peki tarıma verilen desteğin tamamı ne kadar? Çiftçiye verilen bütün tarımsal destekleri toplayın 50 milyar. Bütün tarıma, çiftçiye sadece 50 milyar ver, zaten parası olanın üzerine bir 650 milyar daha koy. Bu mu adalet, bu mu ekonomi yönetimi. Hesap ortada” ifadelerine yer verdi.

“GÖZLER YOLLARDA KALDI”

Malatya’da kayısı ile ilgili hala herhangi bir fiyat belirlemesi olmadığını söyleyen Babacan, ”Ülkemizde sıkıntı çok hepsini biliyoruz. Malatya’da kayısı ile ilgili hala bir fiyat yok. Kayısı üreticisi iki senedir fiyat bekliyor. Gözler yollarda kaldı. Malatya tarımı ile güç bir şehrimiz ama sulama projeleri bir şekilde tamamlanmıyor. Su olmadan tarım olmaz. Su ile tarımı buluşturmamız gerekiyor. Biz bir söz verdik. Bütün Türkiye’de Malatya’da ne kadar sulama projesi varsa, bütün bu projeleri tamamlayacağız. Ne var ne yoksa iktidarımızın ilk 5 yılında tamamını gidereceğiz dedik. Gübre çiftçimizin en önemli maliyeti. Gübrenin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Bunlar enflasyon nasıl düşer bilmiyorlar. Fiyatı niye yükselttin diye pazarcıyı, marketçiyi suçluyorlar. Hal bu ki siz maliyeti bir düşürün, fiyatların yarısını devlet olarak siz bir ödeyin nasıl düşüyor görün. Yem parasının yarısını devlet ödeyecek dedik. Üreten çiftçilerimizin elektrik faturalarında indirim sağlayacağımız gibi, mazot giderlerindeki ÖTV’yi iade edeceğiz” şeklinde konuştu.