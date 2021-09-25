Alevi Kanaat Önderi Koronaya Yenik Düştü

Malatya ve Adıyaman’ın değerli isimlerinden Alevi dedesi Ali Büyükşahin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bölgede alevi kanaat önderleri arasında yer alan dede Ali Büyükşahin yaklaşık iki hafta önce koronaya yakalanmış ve tedavi için Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmıştı. Kısa bir süre sonra yoğun bakıma kaldırılan 77 yaşındaki Ali Büyükşahin önceki gün hayatını kaybetti. Adıyaman Bulamlı olan Büyükşahin’in vefatı Malatya ve Adıyaman’da büyük üzüntüyle karşılandı.

Babasının vefatı sonrası Pirlik görevini devam ettiren dede Ali Büyükşahin Adıyaman Çelikhan’daki Cemevi’nde yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Enver Kiraz da yayınladıkları taziye mesajıyla Büyükşahin’in sevenlerine başsağlığı diledi.

Ağbaba mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bölgemizin kanaat önderlerinden, değerli insan, saygıdeğer büyüğüm Ali Büyükşahin Dede’nin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Devr-i daim olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”

Kiraz ise, “Önemli bir değerimizi, yeri doldurulamayacak bir büyüğümüzü, bölgemizin önde gelen kanaat önderlerinden birini kaybettik. Acımız büyük, Ali Büyükşahin dedemize Allah’tan Rahmet, basta acılı ailesi olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum” diyerek vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. (Haber Merkezi)

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