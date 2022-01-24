DOLAR

13,4084$%-0.5

EURO

15,1603%-0.76

STERLİN

18,0887£%-0.94

GRAM ALTIN

792,38%-0,14

ÇEYREK ALTIN

1.287,00%0,00

BİTCOİN

449081฿%-6.64345

Akşam Vakti a 17:47
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Alev alan minibüs küle döndü

Alev alan minibüs küle döndü

alev alan minibüs küle döndü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Samsun’da park halinde alev alan minibüs küle döndü.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Sivaslılar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde duran minibüs bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının fark edilerek 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederken yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının, aracın motor kısmındaki elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Gaziantep’te çatıdan düşen karlar iş yerlerine zarar verdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.