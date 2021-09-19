ALES’te Felsefe Vurgusu!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikincisi bugün yapıldı. Sınav sonrası sosyal medyadan gelen paylaşımlarda sözel sorularının felsefe ağırlıklı olması dikkatlerden kaçmadı.

Bugün yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda adaylar oldukça zor buldukları sorular karşısında ter döktü. Sınav sonrası sosyal medyada gündem yaratan paylaşımlarda sözel alan sorularının felsefe ağırlıklı olduğu yer aldı.

Sınavın bitimiyle beraber akademi adayları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) gelecek açıklamayı bekledi. Peki, ÖSYM ALES soruları, cevapları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

BU AKŞAM BEKLENİYOR!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikincisi 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar sorumlu oldukları alanlardan soruları yanıtladılar ve hem sonuçlar için hem de sorular ve cevaplar için geri sayıma geçtiler.

ÖSYM genellikle soruları ve cevap anahtarının aynı günün akşamında ya da ertesi gün yayınlıyor. Bu nedenle ALES 2021 /2 sınavının sorularının ve cevap anahtarının bu akşam yayınlanması bekleniyor. Soruların yüzde 10’u herkese açık olarak tamamı ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanacak. Sınava katılan adaylar AİS sayfası üzerinden giriş yaparak sorulara ve cevaplara ulaşabilecekler.

SONUÇLAR 14 EKİM’DE

19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Ekim 2021 günü erişime açılacak. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç sorgulama adresi olan “sonuc.osym.gov.tr” sayfasından kontrol edilebilecek. (Haber Merkezi)

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