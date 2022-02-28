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Anasayfa / Asayiş / Alaplı’da bir gecede iki ayrı sokaktan iki motosiklet çalındı

Alaplı’da bir gecede iki ayrı sokaktan iki motosiklet çalındı

alaplı’da bir gecede iki ayrı sokaktan iki motosiklet çalındı
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir gecede iki motosiklet hırsızlığı yaşandı. Çalınan motosikletlerden biri çay yolunda terk edilmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde bir gecede farklı sokaklarda park halindeki iki motosiklet kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Polis ekiplerinin titiz çalışması ile çalınan motosikletlerden biri çay yolunda terk edilmiş olarak bulundu.

Motosikleti çalınan Birgül Kurtal, “67 ABG 307 plakalı motosikletimi görenlerin, duyanların, bilenlerin Allah rızası için 155 Polis ihbar hattına bildirmeleri önemle rica olunur” dedi.

Hırsızların motosikletini derhal geri getirmesini isteyen Kurtal, “Çok sevdiğim motosikletimi evin önünden almışlar. Köşe bucak her yerde onu arıyorum. Polisimizin de bu işin peşini bırakmayacağını biliyorum. Çalanlardan ricam, yaptıklarından pişman olup bir an önce motosikletimi getirip bana teslim etsinler” dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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