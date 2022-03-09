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Alanya Tosmur imar sorunu çözüme kavuştu

alanya tosmur imar sorunu çözüme kavuştu
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tosmur Mahallesi’nin imar planı sorununun çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Tosmur Mahallesi’nde devam eden imar sorunu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yoğun çabaları sonrası Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nin vermiş olduğu kararla çözüme kavuştu. Başkan Yücel konuyla ilgili, “Tosmur Mahallesi’nde devam eden imar sorunu, belediyemizin bir üst mahkemeye temyize gitmesi neticesinde çözüme kavuştu. Bu karara göre artık Tosmur Mahallemizin önündeki engeller kalktı. Daha önce belediyemizce herhangi bir imar durumu, ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, kat irtifakı tesisi gibi yapılaşma konusunda mahkeme kararından dolayı izin verilemezken artık vatandaşlarımız ilgili konulardaki işlemlerini yeniden gerçekleştirebilecek. Alanya’mız ve Tosmur Mahallemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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