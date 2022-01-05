DOLAR

13,5509$%1

EURO

15,3826%1.38

STERLİN

18,3810£%1.06

GRAM ALTIN

798,05%2,00

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%0,31

BİTCOİN

631357฿%-0.41678

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Alanya İskelesi’ndeki kaçak yapılar yıkıldı

Alanya İskelesi’ndeki kaçak yapılar yıkıldı

alanya i̇skelesi’ndeki kaçak yapılar yıkıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Alanya Belediyesi, İskele-Rıhtım Meydanı’nda bulunan kanuna aykırı yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. 3 yapı, iş makineleri aracılığıyla zabıta ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

Alanya Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda İskele-Rıhtım Meydanı’nda bulunan 3 yapı, 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kaçak yapılaşma kapsamında iş makineleri aracılığıyla yıkıldı. Zabıta ekiplerinin gözetiminde yapılan yıkım işlemleri hakkında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kent genelinde hiçbir kaçak yapıya müsaade etmeyeceklerini belirtti.

“Kent disiplinini sağlamlaştırıyoruz”

Başkan Yücel, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre yasaya aykırı olarak inşa edilen yapıların kent genelinde ivedilikle yıkılacağını belirterek, “Sahil bandında bu kapsamda yer alan büfelerin yıkımına başlamıştık. İskele-Rıhtım Meydanı’nda bulunan kaçak yapıları tespit edip yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Kent disiplinini sağlamak, görsel zenginliği artırmak adına bu ve benzeri yıkım işlemlerimiz devam edecek” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kastamonu’nun üç ilçesinde eş zamanlı sahte alkol operasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.