Alanya hazırlıkları hemen başladı

Süper Lig’in 16.haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yönetimsel sorunlar nedeniyle bu sezonda küme düşme korkusuyla baş başa kalan sarı kırmızılılarda tüm planlar Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak üzerine kuruluyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak küme düşme hattından çıkamayan Yeni Malatyaspor, özel uçakla gittiği Konya’dan Malatya’ya dönerek Alanyaspor bu hafta sahasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün yapılan antrenmanla Alanyaspor hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılarda Konyaspor maçında forma giyen futbolcular düz koşu ve yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncuların çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdiği antrenmanda Konya maçı kadrosunda yer almayan Benjamin Tetteh de yer aldı.

Süper Lig’de son iki sezonda yönetimsel sorunlar nedeniyle küme düşme hadisesiyle baş başa kalan Yeni Malatyaspor, bu sezonda korkulu rüyalar görmeye devam ediyor. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan sarı kırmızılılar Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak ligdeki ikinci beraberliğini üst üste aldı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile sahasında golsüz berabere kalarak üç maçlık mağlubiyet serisine son veren Malatya ekibi Konya deplasmanında kapalı bir oyun anlayışıyla mücadele ettiği maçtan da fileleri havalandırmadan 1 puanın sahibi oldu. Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 4 galibiyeti, 9 mağlubiyeti ve 2 beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor haftayı 14 puanla 18. sırada tamamladı.

İLKEL FUTBOL ELEŞTİRİSİ

Kadrosundaki Süper Lig kalitelisi düzeyindeki oyuncuların azlığından kaynaklanan sorunlar nedeniyle son haftalarda hamle yapma şansının bulunmadığı sarı kırmızılı ekibin içinde bulunduğu olumsuz tablo camiayı tedirginliğe sevk ediyor. Sarı kırmızılı formaya gönül veren taraftarlar takımlarının biran önce seri puanlar kazanmasını arzularken, devre arasında yönetimin acil olarak her mevkiye transfer yapması gerekiyor. Yeni Malatyaspor’un oynadığı maçlarda gol atacak futbolcu sayısının bir ya da ikiyi geçmemesi bir yana, kapalı oyun sistemiyle sergilediği ilkel futbolda artık müsabakaları izleyen herkese gına getirmeye başladı. Kronik sakatlığı olduğu konuşulan Yeni Malatyaspor’un büyük umutlar bağladığı Tetteh’in sık sık sol ve sağ uyluk problemi yaşamasıyla ise oyun sistemi tamamen çöktü. Son olarak Akhisarspor ile oynanan kupa maçında oyuna sonradan girerek fileleri havalandıran Ganalı oyuncunun neden Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmediğine yönelik kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.