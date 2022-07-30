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Alacak verecek kavgasında silahla yaralandı

Alacak verecek kavgasında silahla yaralandı
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Alacak verecek kavgasında silahla yaralandı

Malatya’da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, bacağından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, 15.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bebek sokak içerisinde bulunan bir kahvehanede F.Y. ile Y.L. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda F.Y. yanında bulunan tabanca ile Y.L.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına isabet alan Y.L. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ele geçirirken, olayın şüphelisi F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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