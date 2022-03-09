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Aksaray’da trafik kazası: 2 yaralı

aksaray’da trafik kazası: 2 yaralı
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Aksaray’da virajı alamayan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi ile Yeşiltepe beldesi arasındaki yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrik arıza ekibine ait 06 FF 4219 plakalı kamyonet, sürücüsü Oğuzhan D.’nin (28) virajı alamaması sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Okan Fatih Ç. (27) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması yolda güvenlik önlemleri aldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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