aksaray’da merdiven altı gıda üretimine darbe

Aksaray’da imalathane olarak kullanılan bir depoya düzenlenen operasyonda, merdiven altı üretilen 6 ton 286 kilo peynir, 1 ton 720 kilo bitkisel yağ ve 1 ton 625 kilo nişasta ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde bir depoya merdiven altı olarak tabir edilen usulle gıda üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan KOM ekipleri, belirlenen depoyu takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri, depoya operasyon düzenledi. Boş olan ancak merdiven altı gıda üretimi için kullanılan ve imalathaneye dönüştürülen depoda, çuval ve kolilere paketlenmiş toplam 6 ton 286 kilo peynir, 1 ton 720 kilo bitkisel yağ ve 1 ton 625 kilo nişasta ele geçirildi. Depoda ayrıca, süt tankları, peynir yapımında kullanılan üretim makineleri, peynir kalıp oluşturma makineleri ve çok sayıda çeşitli malzemeler bulundu. Operasyonda üretim yaptığı belirlenen A.B. (43) yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen peynir ve diğer malzemeler imha edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.