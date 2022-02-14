aksaray’da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı

Aksaray’da 7 katlı apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden odu. Tüm binaya dağılan elektrik kablolarının alev alev yandığı ve apartman ile dairelerin dumanla kaplandığı yangında mahsur kalan 6 kişi balkonlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan 7 katlı Göktürk Apartmanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda şase nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 7. kata kadar giden tüm elektrik kablolarını yaktı. Yanan kablolardan dolayı apartman ve daireler dumanla kaplandı. Apartmanda dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar yoğun dumandan apartmandan çıkamazken, itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan dairelerde mahsur kalan vatandaşlar merdivenli itfaiye aracı ile tahliye etti. İtfaiye tarafından 6. kattaki dairenin balkonundan tahliye edilen 2 genç aşağıda bekleyen anne ve halasına sarılarak gözyaşı döktü. Toplamda 6 kişinin tahliye edildiği apartmanın tüm elektrik tesisatı tamamen yanarak kül oldu. Yangın ve kurtarma anları dron ile görüntülenirken, apartman sakinleri yangının elektrik panosundan şase nedeniyle çıktığını söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.