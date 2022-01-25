aksaray-adana ve nevşehir karayolları kar ve tipi nedeniyle tırlara ulaşıma kapatıldı

Aksaray’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları çift yönlü olarak tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatıldı.

Aksaray’da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde kapanan Aksaray-Ankara karayolunun ardından Adana ve Nevşehir karayolları da tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatıldı. Gidiş ve gelişli olmak üzere her 2 yönlerde de tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatılan yollarda polis ekipleri bu araçların geçişine izin vermedi. Güvenlik önlemlerinin alındığı karayollarında tır ve ağır tonajlı araçlar yolun sağ tarafına ve bölgede bulunan tesislere yönlendirildi. Kar yağışının halen etkisini sürdürdüğü kentte çalışmalar aralıksız sürüyor.