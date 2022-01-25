DOLAR

13,4967$%-0.12

EURO

15,2784%-0.37

STERLİN

18,2613£%-0.05

GRAM ALTIN

802,51%0,26

ÇEYREK ALTIN

1.296,00%0,08

BİTCOİN

497939฿%-0.7295

İmsak Vakti a 06:06
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları kar ve tipi nedeniyle tırlara ulaşıma kapatıldı

Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları kar ve tipi nedeniyle tırlara ulaşıma kapatıldı

aksaray-adana ve nevşehir karayolları kar ve tipi nedeniyle tırlara ulaşıma kapatıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aksaray’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları çift yönlü olarak tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatıldı.

Aksaray’da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde kapanan Aksaray-Ankara karayolunun ardından Adana ve Nevşehir karayolları da tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatıldı. Gidiş ve gelişli olmak üzere her 2 yönlerde de tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatılan yollarda polis ekipleri bu araçların geçişine izin vermedi. Güvenlik önlemlerinin alındığı karayollarında tır ve ağır tonajlı araçlar yolun sağ tarafına ve bölgede bulunan tesislere yönlendirildi. Kar yağışının halen etkisini sürdürdüğü kentte çalışmalar aralıksız sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.