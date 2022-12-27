Akrabasını silahla vurarak öldürdü!

Malatya’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, 14.15 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları belirtilen N.Y. (48) ile Sefa Y. (34) arasında kuruyan bir ağaç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, N.Y. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan Sefa Y. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi yapılan çalışmaların ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayı şüphelisi N.Y.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)