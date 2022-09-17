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Anasayfa / Asayiş / Akraba kavgasında kan aktı!

Akraba kavgasında kan aktı!

Akraba kavgasında kan aktı!
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Akraba kavgasında kan aktı!

Yeğeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti!

Malatya’nın Darende ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. Yeğeni tarafından bıçaklanan amca, aldığı bıçak darbesi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, bir genç de ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Sandıkkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Muhammed K. (20), amcası Yusuf K. (52) ve amcaoğlu Ahmet K.’yi (22) bıçakla ağır yaralandı.
Her iki yaralı da Darende Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Amca Yusuf K. (52) hayatını kaybederken, Ahmet K. ise ilçe hastanesindeki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 112 ambulansıyla götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. (İHA)

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