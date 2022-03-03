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Anasayfa / Asayiş / Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı

Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı

akkuyu ngs servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı
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Mersin’in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçileri taşıyan küçük servis otobüsünün devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar’ın Sipahali Mahallesi’nden aldığı işçileri santral sahasına götüren küçük servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi’nde viraja girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan işçilerden 15’i yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Silifke, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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