Akın, Kıbrıs’ta Malatya hayvancılığını konuştu

MEHMET KIROĞLAN

Malatya Tarım Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile bir araya geldi. gerçekleştirdikleri toplantıların verimli geçtiğini anlatan Akın, “Malatya tarım ve hayvancılığı konusunda kurumumuzun çalışmaları ile bilgiler sunduk” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) giden Malatya Tarım Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, KKTC’de hayvancılıkla yaptığı görüşmeleri dün gerçekleştirdiği bir basın açıklamasıyla gazetecilere anlattı.

Tarım Platformu ve Birlik Başkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı makamında ziyaret ettiklerini dile getiren Akın, ziyarette Tatar’la Malatya kayısısı ve hayvancılığıyla ilgili alışverişinde bulunduklarını söyledi.

“TATAR SELAMLARINI İLETTİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Malatya’yı sevdiğini ifade eden Akın, “Yaptığımız görüşmede Malatya tarım ve hayvancılığı konusunda kurumumuzun çalışmaları ile ilgili birçok konuyu istişare ederek bilgiler sunduk. Ziyaretin sonunda Malatya kayısımızı, küçükbaş hayvan kıl ve yününden yapılma seccademizi hediye ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ise bizlere hayatını kaleme aldığı ‘Bir Uç Beyi’ kitabını imzalayarak hediye etti. Görüşmeler esnasında kendilerinin de kısa bir süre önce Malatya’yı, Malatya’nın birçok kurum ve kuruluşunu ziyaret ettiğini, çok olumlu mesajlar aldığını dile getirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Malatya’yı sevdiğini ifade ederek Malatyalılara selamlarını iletti” şeklinde konuştu.

“GÖRÜŞMELER YAPTIK”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Sayın Mustafa Naimoğulları ile birlik binasında bir araya geldik” diyen Akın, “Tarım ve Hayvancılık konularında istişarelerde bulunduk, görüşmeler yaptık. Et ve et ürünleri konusunda, süt ve süt ürünleri konusunda tarımsal ve hayvansal anlamda verilen desteklemeler ve birçok konuda bilgi alışverişinde bulunduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hayvan varlığı verimliliği ile ilgili görüşmeler yaptık. Verilen eğitimler, yapılan çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Kıbrıs’ta yapılan ve yapılacak olan programlar ile ilgili karşılıklı davetler sunduk. Önümüzdeki süreçlerde ortak çalışma planları yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunarak Birlik Başkanı ve ekibini Malatya’mıza davet ettik” diye konuştu.