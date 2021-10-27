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Akif Üstündağ güven tazeledi

Türkiye Voleybol Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi.

akif üstündağ güven tazeledi
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Akif Üstündağ güven tazeledi

Türkiye Voleybol Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi.

HABER MERKEZİ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde yapıldı. Malatyalı olan Mehmet Akif Üstündağ, tüm gündem maddelerinin kabulünün ardından 164 oyun 159’unu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Başkanlığı döneminde voleyboldaki yükselişi değerlendiren Mehmet Akif Üstündağ, “Bugün geldiğimiz noktada milli takımların katıldığı her organizasyonda kürsü için mücadele eden, altyapı organizasyonuyla tüm ülkeye yayılan, lisanslı sporcu sayısını her geçen gün arttıran, sponsorların ilgi odağı haline gelmiş, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir federasyonuz. Milli takımlarımızın başarısıyla beraber çocuklarımız voleybol oynamak istiyor. Aileler çocuklarını voleybola yönlendirmek istiyor” şeklinde konuştu.

Bu arada, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Akif Üstündağ’a Malatya’daki birçok hemşerisi ve spor taban birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarından tebrik mesajları yağdı.

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