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Akif Çelik U12 Ligi tamamlandı

Akif Çelik U12 Ligi tamamlandı
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Akif Çelik U12 Ligi tamamlandı

MURAT İPEKTEN

2021 -2022 Futbol sezonu Akif Çelik U12 Ligi 7. Hafta maçlarıyla tamamlandı. Şenlik havasında geçen U-12 Ligine katılan bütün kulüplerin sporcu ve antrenörlerine madalya verildi. Yapılan madalya törenine MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Başkan vekili   Adnan Fırat,  Başkan yardımcıları Erkan Van,  Ergin Turan ve İsmet Biratlı, Merhum Akif Çelik’in oğlu Tayyip Çelik  ile kulüp antrenörleri, sporcuları ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.

Madalya töreni öncesi konuşan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, lige Malatya sporuna büyük katkıları olan, Covid-19 nedeniyle vefat eden merhum Akif Çelik’in isminin verildiğini belirterek, kulüplerin idarecilerine, antrenörlere, sporculara ve sporcuların ailelerine lige gösterdikleri ilgi ve centilmenliklerinden dolayı teşekkür etti.

Lige; Adafı Kartalspor, Beydağı spor, Demir spor, Kaldırım gücü spor, Kale Gençlerbirliği spor, Karakavak spor, M. Fener spor, M. Galata spor, M. Gençlik Hizmetleri, M. Şehir spor, M. Yeşilyurt Bld. Spor, Orduzuspor, Sanayispor ve Telekom spor takımlarının katılımıyla yapıldı. Kulüplerin madalyalarını sporcuların anneleri takdim ederken, kupa töreni sonrası  fotoğraf çekimi yapılarak tören tamamlandı.

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