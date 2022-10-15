Akçadağspor’da istifa!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Akçadağspor Teknik Direktörü Abdülaziz Akçin görevinden istifa etti.

MURAT İPEKTEN

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Akçadağspor’da teknik direktör Abdülaziz Akçin görevinde istifa ettiğini açıkladı. Ligde bu sezon çıktığı iki maçta sahadan puansız ayrılan Malatya ekibi ilk hafta Arapgirspor’a 3-0, ikinci hafta Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor’a 4-0 yenildi. Kırmızı beyazlıların teknik sorumlusu Abdülaziz Akçin yaptığı açıklamada yönetimle yaşadığı fikir ayrılıklarını gerekçe göstererek görevi bıraktığını duyurdu. Akçin, “Akçadağspor yönetimi ile yaşadığım fikir ayrılıklarından dolayı bugün itibariyle teknik sorumluluk görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Sporcu kardeşlerimin tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen takımı yalnız bırakmayarak yapmış oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Akçadağspor’a bundan sonra ki müsabakalarda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.