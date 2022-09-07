Akçadağspor BAL’ın startını verdi

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Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele verecek olan Akçadağspor, 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alacak Malatya ekiplerinden Akçadağspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Antrenörler Aziz Akçin ve Mehmet Akbulut’a emanet edilen Akçadağspor transferde Harun Yılmaz, Kerem Özdemir, Mesut Çiğdem, Yusuf Taşkıran, Caner Görgeç, Mert Şahin, Rıdvan Kar, Ufuk Ulutaş, Gökay Norman, Samet Gürbüz ve Yunus Emre Akar’ı kadrosuna kattı. Ekim ayında başlayacak olan sezonun antrenmanlarına start veren kırmızı beyazlılar ilk çalışmasını önceki gün ilçe merkezinde bulunan sahada gerçekleştirdi.
Malatya’da Uluslararası Güvenlik Kongresi
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