DOLAR

18,2402$% 0

EURO

18,0819% 0.15

GRAM ALTIN

999,71%0,25

ÇEYREK ALTIN

1.655,00%0,18

TAM ALTIN

16.263,02%-0,02

BİTCOİN

342479฿%-5.6812

İkindi Vakti a 16:07
Malatya AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Akçadağspor BAL’ın startını verdi

Akçadağspor BAL’ın startını verdi

Akçadağspor BAL’ın startını verdi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Akçadağspor BAL’ın startını verdi

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele verecek olan Akçadağspor, 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alacak Malatya ekiplerinden Akçadağspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Antrenörler Aziz Akçin ve Mehmet Akbulut’a emanet edilen Akçadağspor transferde Harun Yılmaz, Kerem Özdemir, Mesut Çiğdem, Yusuf Taşkıran, Caner Görgeç, Mert Şahin, Rıdvan Kar, Ufuk Ulutaş, Gökay Norman, Samet Gürbüz ve Yunus Emre Akar’ı kadrosuna kattı. Ekim ayında başlayacak olan sezonun antrenmanlarına start veren kırmızı beyazlılar ilk çalışmasını önceki gün ilçe merkezinde bulunan sahada gerçekleştirdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da Uluslararası Güvenlik Kongresi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.