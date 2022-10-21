Akçadağspor BAL’dan çekildi

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Akçadağspor ekonomik sorunları gerekçe göstererek sezonun kalan bölümünde maçlara çıkmama kararı aldı. Ligin ilk 3 haftasında puanla tanışamayan kırmızı beyazlı kulüp yönetimi yaptığı açıklamayla ligden çekildiklerini açıkladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta sezonun ilk 3 haftasında puanla tanışamayan Akçadağspor Kulübü, ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek ligden çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Akçadağspor Kulübü olarak, yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, Bölgesel Amatör Lig’ de sezonun bundan sonraki kısmını oynayabileceğimiz başta ekonomik olmak üzere, gerekli olan bir çok imkana sahip olmadığımızın acı gerçeğine daha fazla direnemediğimizden ve ayrıca da cuma günü sona erecek lisans tescili öncesi türlü özveri ve fedakârlıklarla kulübümüzde oynayan futbolcularımızın da bir yıl boyunca futbol oynamasına engel olmamak adına bugün itibariyle ligden çekildiğimizi çok üzülerek paylaşmak istiyoruz. Her türlü zorluğa rağmen formamızı terleten futbolcu kardeşlerimize, destek veren hemşerilerimize ve de şimdiye kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Halbuki tek gayemiz memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek, çocuklarımız ve gençlerimiz için de güzel bir alternatif olmaktı. Bölgesel Amatör Lig’e çıktığımız günden bugüne, çalmadık kapı, aranmadık kişi bırakmadığımız gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, her şeyin apaçık ortada olduğu bu tablo için bizlerden bir açıklama istememenizi sizlerden rica ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.