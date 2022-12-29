“Akçadağlı hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layık”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci ile birlikte Akçadağ İlçesi Levent Mahallesinde bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Akçadağ’ımızda muhtarlarımızın misafiri olduk. Bizleri sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Akçadağlı hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layıktır.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında yapılan ve 2023 yılında yapılacak olan hizmet ve yatırımların değerlendirmesini yapmak için Levent Bölgesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Levent, Çobanuşağı, Küçükkürne, Sakalıuzun, Hartut, Büyükköy, Bağköy ve Mezra mahalle muhtarlarının yer aldığı programlarda, muhtarlar bölgede yapılan çalışmalardan dolayı Gürkan ve ekibine teşekkür etti.

MUHTARLARDAN GÜRKAN’A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Levent Mahallesinde gerçekleştirilen programda yer alan muhtarlardan Hartut Mahalle Muhtarı Hüseyin Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Tek tek, kapı kapı gezerek, ihtiyacın nedir? sıkıntın nedir? yolun, suyun yani vatandaşların kendi imkânlarıyla altından kalkamayacağı şartlarda bizlere omuz vermelerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimizi ve milletimizi var etsin” dedi.

Bağköy Mahallesi Muhtarı Ali Özdemir de, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Levent Mahallesi Muhtarı Nuri Demir ise, yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, 2023 yılında yapılacak olan hizmetler için Gürkan’ın bölgeye destek vereceğini ifade etti.

Bölge Muhtarlarından Sakalıuzun Mahallesi Muhtarı İhsan Turan, “İyi ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan var. Hiçbir ayrım yapmadan Akçadağ olsun, Pütürge olsun, Darende olsun her yerden seviliyor. İnşallah başımızdan eksik olmasın” diye konuştu.

Küçükkürne Mahallesi Muhtarı Ramazan Aslan ise, “ Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Levent bölgesinde bir Gazi Barut döneminde hizmet aldık bir de Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan döneminde hizmet aldık. Daire başkanlarımıza da teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Büyükköy Mahallesi Muhtarı Osman Kulat da, yapılan hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür etti.

Mezra Mahallesi Muhtarı Memet Şahin, Başkan Gürkan’ın sorunları dinlediğini ve ekibiyle birlikte çalışmalar yapacağını ifade ederek Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür etti.

Çobanuşağı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kabul, hizmetlerin güzel bir şekilde yapıldığını söyleyerek 2023 yılında yapılacak olan çalışmalarda istek ve taleplerini bildirdiklerini, yapılan çalışmalardan dolayı Gürkan ve ekibine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, “ Mahallelerimizin istek ve taleplerini Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Bakanımız dinledi. Bugüne kadar yapılan hizmetlere teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetlerin devamını bekliyoruz. Başkanımızla Akçadağ olarak gurur duyuyoruz. Bizdeki yeri başkanımızın ayrı. Allah başkanımızın yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

“AKÇADAĞLI HEMŞERİLERİMİZ HİZMETİN EN İYİSİNE LAYIKTIR”

Akçadağlılardan ve Akçadağlı muhtarlardan memnun olduklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Akçadağ’ımızda muhtarlarımızın misafiri olduk. Bizleri sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Akçadağlı hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layıktır. Bu anlamda bütün personellerimiz ve ekiplerimizle gece gündüz demeden adil ve adaletli olmak kaydıyla herkese eşit bir şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz.

Akçadağ’ımıza bu yıl 550 km üzerinde yol yaptık. Aynı şekilde 120 kilometre kanalizasyon, 120 kilometre de su hattı yapıldı. Bunların yanı sıra kültür merkezleri, meydan düzenlemeleri, parklar, sosyal tesislerin yapılması ve bunun gibi hizmetlerin yapılması noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Akçadağ’da diğer ilçelerimizde ve diğer mahallelerimizde de kayda değer hiçbir somut sorun bırakmamak kaydıyla gece gündüz çalışacağız. 2023 programıyla ilgili bütün gerekli planlamalar hazırlandı ve gerekli finansman temin edildi. 2023’te yani Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışacak şekilde hem genel idaremizin hizmetleri hem de yerel anlamda bizim hizmetlerimiz, bütün vatandaşlarımızla hemhal olacaktır.

Bugün memleketimize baktığımızda temel sorunlar noktasında hiçbir sorunun kalmadığını görüyoruz. Bu hizmetlerin gelmesinde bize her konuda destek veren çok değerli Bakanımıza teşekkür ediyorum. Akçadağ’ımıza da yapılan hizmetlerin buradaki hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“MALATYA ARANILAN BİR ŞEHİR OLSUN”

Akçadağ Levent Bölgesinin önemli olduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, “ Bu bölgenin hizmet kalitesini artırmak için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi gece gündüz demeden çalışıyor. Bunun istişarelerini beraber yaptık. Eksik kalan yerleri de ayrım yapmadan hizmete devam noktasında karar aldık. İnşallah 2023 yazına kadar buradaki eksikler tamamlanmış olur. Cumhuriyetimizin yüz yılını tamamladığımız ve yeni bir yüz yıla 2023 yılıyla birlikte girmiş olacaktır. Böylelikle Türkiye yeni bir sürece girecek ve önemli bir seçime gidecektir. Bu da Türkiye’nin gelecekteki istikametini belirleyecektir. Burada kimileri masalar kurup dağıtırken kimileri yerelde oyunlar kurup yeni yeni hesaplar yaparken, bizler hizmet yapmaya ve eser yapmaya devam ediyoruz. Malatya dünyada sözü edilen, aranılan bir şehir olsun. Bu noktada da bütün gücümüzle çalışıyoruz. Başkanımız 2023 yılında yapacağı hizmetlerin finansını hazırlamış durumdadır. Bu nedenle de ben kendilerini tebrik ediyorum. Kimileri imkânım yok diye ağlarken kimileri de imkân yaratır. Dolayısıyla bizim işimiz hizmet etmek, gücümüz eser çıkarmak, bu noktada da muhtarlarımızla ve belediye başkanlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.(Bülten)