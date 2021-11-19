Akçadağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Malatya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Akçadağ’da yapılan operasyonda 1.5 kilogram esrar yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve konu ile ilgili 1.5 kg esrar ele geçirilmiş tahkikata başlanmıştır. Akçadağ Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (Haber Merkezi)