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Anasayfa / Asayiş / Akçadağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Akçadağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Malatya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.  Akçadağ’da yapılan operasyonda 1.5 kilogram esrar yakalandı.

akçadağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe
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Akçadağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Malatya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.  Akçadağ’da yapılan operasyonda 1.5 kilogram esrar yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve konu ile ilgili 1.5 kg esrar ele geçirilmiş tahkikata başlanmıştır. Akçadağ Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (Haber Merkezi)

akcadag esrar

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