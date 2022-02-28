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Akçadağ’da heyecanlandıran keşif

akçadağ’da heyecanlandıran keşif
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Malatya’da doğa fotoğrafçısı Alişan Hayırlı ve beraberindeki doğa sever arkadaşları, yaptığı son gezide 2 ayrı karstik mağara buldu.

Malatya’da çektiği sıra dışı doğa fotoğrafları ve doğa gezileri ile tanınan Alişan Hayırlı beraberindeki arkadaşları Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi Dipsizçay mevki’ine düzenledikleri gezide iki yeni karstik mağara ile karşılaştı.

Daha önce keşfedilmediği ileri sürülen mağaralarda inceleme yapan Hayırlı ve beraberindeki arkadaşları mağaralardan birinin 50 metre uzunluğunda diğeri mağaranın ise 60 metre derinlikte olduğunu belirtti.

Mağaralarda az da olsa sarkıt ve dikitlerin bulunduğunu kaydeden Hayırlı, ilgili kurumlarla iletişime geçerek, mağaraların kent turizmine kazandırılması için çalışma başlatılmasını istediklerini kaydetti.

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