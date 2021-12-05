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Anasayfa / Asayiş / Akçadağ’da 2 ayrı yangın

Akçadağ’da 2 ayrı yangın

Malatya’nın Akçadağ ilçesi kırsalında meydana gelen 2 ayrı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

akçadağ’da 2 ayrı yangın
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Akçadağ’da 2 ayrı yangın

Malatya’nın Akçadağ ilçesi kırsalında meydana gelen 2 ayrı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı ve Çevirme Mahallelerinde biri ev diğeri kiler olmak üzere iki ayrı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.
Yaralananın olmadığı yangınlarda maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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