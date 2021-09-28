Akçadağ İlçesine 1 Milyon 770 Bin Lira Yatırım

Fırat Elektrik Dağıtım şirketi Malatya’daki yatırımlarına Akçadağ ilçesi ile devam etti. İlçedeki Ören Mahallesinin Şekeroba, Hisardere ve Goddolar bölgeleri için 1 milyon 770 bin lira yatırım gerçekleştirdi.

Fırat EDAŞ yaptığı yazılı açıklamayla Malatya’nın pek çok noktasındaki çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı noktasında Malatya’da çalışmalarını hızlandıran Fırat EDAŞ,il genelinde yatırım programı kapsamında planladığı çalışmaları tamamlamaya devam ediyor.

Fırat EDAŞ, Akçadağ ilçesinin Ören mahallesindeki Şekeroba, Hisardere ve Goddolar bölgelerine 145 direk, 2 bin 400 kilometresi orta ve alçak gerilim ile 6 bin 700 kilometresi alçak gerilim olmak üzere toplamda 9,1 kilometrelik havai hatile bir adet yeni 160 kilovat gücünde direk tipi trafo postası tesisi geçekleştirdi. Şirket bu kapsamda, 1 milyon 770 bin liralık yatırım gerçekleştirerek bölgeye alternatif alçak ve orta gerilim besleme hattı tesisi kazandırmanın yanı sıra, bölgeyi besleyen dağıtım trafolarının yenileme çalışmalarını da tamamlayarak enerji arzı sağladı.” (Bülten)