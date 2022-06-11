Akaryakıttaki zam durdurulamıyor

ŞÜKRAN MALKOÇ

Akaryakıt fiyatlarındaki zamların önüne geçilemiyor, hemen her gün benzin ve otogaza zam geliyor. Bu geve itibariyle de benzine 2 liranın üstünde zam geldi. Akaryakıttaki fiyat dalgalanmalarını değerlendiren Malatya Akaryakıtçılar Derneği Başkanı (MADER) Bülent Önal, “Gece itibariyle benzine 2 lira 18 kuruş, LPG’ye 54 kuruş zam geldi ve bu zam yağmuru gelmeye de devam edecek. Hatta önümüzdeki hafta pazartesi de motorine gelme ihtimali var” dedi.

Benzin ve otogaza büyük zam geldi. Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında zam yağmuruna neden oluyor. Bu gece itibariyle, litre fiyatı benzin 2 lira 18 kuruş, otogaz 55 kuruş zamlandı. Böylelikle Malatya’da 28 lira 82 kuruşlara kadar ulaştı.

Döviz kurundaki yükselişle beraber petrol varil fiyatlarının arttığını belirten Başkan Önal, 2008’deki ekonomik krizden anımsatma yaparak, “2008 yılındaki krizde varil fiyatında 160 dolarları gördük. Eğer bu dönemde de 160 dolarları görürsek, çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“HAM PETROL FİYATLARINI 125 DOLARA ÇIKTI”

Akaryakıttaki fiyatların daha da artacağını söyleyen Önal, “Ülkemizde akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Tabii bu konuda jeopolitik nedenler çok önem arz ediyor. Özellikle Avrupa tarafından Rusya’ya verilecek olan ambargo sesleri ham petrol fiyatlarını 125 dolara kadar çıkardı. Haliyle bu da ülkemize zam olarak yansımaktadır. Bir de döviz kurundaki artış LPG’de ve benzin fiyatlarını etkiliyor. Dün gece itibariyle benzine 2 lira 18 kuruş, LPG’ye 54 kuruş zam geldi ve bu zam yağmuru gelmeye de devam edecek. Hatta önümüzdeki hafta pazartesi de motorine gelme ihtimali var açıklamasını yaptı.

“İlk defa 2 liranın üzerinde zam geldi” diyen Önal şu şekilde konuştu:

“Tabii fiyatlar ne kadar yükselirse zam miktarı da buna bağlı olarak artış gösteriyor. 2008 yılındaki krizde varil fiyatında 160 dolarları gördük. Eğer bu dönemde de 160 dolarları görürsek, çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Buna bağlı olarak da akaryakıt pazarının yüzde 10-15 daralacağını ön görüyoruz.”

Vatandaşın artan fiyatlara tepki gösterdiğini ifade eden Başkan Önal, “Vatandaşın alım gücü düştü, 100 liralık yakıt alan vatandaş ancak 3 litre benzin alabiliyor. 100 liraya benzin alan vatandaşın benzin göstergesi oynamadığı için sanki biz yakıt vermemişiz gibi bize tepki gösteriyorlar. Tabii öyle bir şey olamaz otomasyon sistemiyle çalışıyoruz. Vatandaş sabah alıyor akşam bir daha ikmal yapmak durumunda kalıyor. Vatandaş bu duruma doğal olarak tepki gösteriyor. İşine giden vatandaş eve geri dönemiyor” dedi.