“Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor”

Beraberindekilerle Malatya’daki oda başkanlarını ziyaret eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Elektrik faturaları esnafın belini en çok büken bir duruma geldi. Bunun yanında akaryakıta gelen afaki zamlar birçok esnafı etkiliyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz ve beraberindekiler, Arapgir, Arguvan ve Hekimhan Belediye başkanları birlikte dün Kasaplar, Hazır Elbiseciler, Manifaturacılar, Zahireciler, Elektrikçiler, Madeni Eşyacılar, Ayakkabıcılar ve Sebzeciler odalarını ziyaret ettiler.

Esnafın pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıların halen devam ettiğini belirten Kiraz, son dönemde esnafın gerçekten önemli sıkıntılar yaşadığını yakinen takip ettiklerini söyledi.

“EKONOMİK KRİZ EN BAŞTA ESNAFIMIZI ETKİLİYOR”

Şu anda bir ekonomik krizin bulunduğunu ileri süren Kiraz, “Her platformda da esnafın sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Son dönemde karşılaştığımız en büyük sorun; girdi fiyatlarının çok artması. Özellikle elektrik faturaları esnafın belini en çok büken bir duruma geldi. Bunun yanında akaryakıta gelen afaki zamlar birçok esnafı etkiliyor. Bunun yanında fiyat ve maliyetleri de etkiliyor. Şu anda bir ekonomik kriz var. Yaşanan bu ekonomik kriz en başta esnafımızı etkiliyor. Pandemi döneminde esnafımız önemli sıkıntılar yaşadı. Bazı esnafımız işyerini kapatırken bazıları da yarı kapasiteyle çalıştılar ve bundan dolayı da sıkıntılar yaşadılar. Buna karşın yeterli desteğin henüz verilmediğini görüyoruz. Son dönemde elektrik faturaları ile ilgili bir desteğin verilmesini bekliyoruz ama elektrik faturalarına yapılan zammın geri çekilmediğini görüyoruz. Yine akaryakıt zamları sonrası mutlaka esnafa destek verilmesi gerekir. Ayrıca, kira enflasyonu çok yüksek çıktı. Birçok esnafın kirası da çok yükseldi. Kira enflasyonun da yükselmesiyle birlikte mutlaka esnafa destek verilmeli çünkü önemli sıkıntılar yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“MALATYA EKONOMİSİ KAZANAMIYOR”

Artan maliyetlerin esnafların belini büktüğünü söyleyen Kiraz, “Son dönemde çok sayıda kapalı ve kiralık dükkân görüyoruz. Esnaf son dönemde iş yapamıyor, maalesef kepenk indiriyor. Artan maliyetler esnafın belini büküyor. Buna karşın esnafa hiçbir destekte verilmiyor. Esnaf kazanamayınca Malatya ekonomisi de kazanamıyor. Esnafımızın üzerinde sayamayacağımız kadar dert oluşmuş durumda. Parti olarak tüm arkadaşlarımızla esnafımızın sorunlarına karşı mücadele etmeye çalışıyoruz” dedi.

“BU ACI VE ÜZÜCÜ BİR DURUM”

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise esnafın sıkıntılarını iyi bildiklerini kaydederek, “Pandeminin üzerine günlük gelen zamlar esnafımızı kepenk kapatma noktasına getirdi. Bu gerçekten acı ve üzücü bir durum. Bu ülkenin insanı bu durumu hak etmiyor. Biz istiyoruz ki; refah, mutluluk, huzur içinde yaşasın” ifadesini kullandı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da her zaman esnafın yanında olduklarını ifade ederek, hep birlikte bu süreci atlatacaklarını söyledi.

Malatya Eski ve Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Tunçel, yaşadıkları sıkıntıları hep birlikte çözeceklerini ifade etti.

“FATURALARDA BİR DE TUTARSIZLIK VAR”

Malatya Zahireciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Artun ise “Ülkemiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Elektrik faturalarından yana bizim odamıza bağlı olan değirmenci esnafının canı çok yandı. Yakında değirmen işi bitecek. Faturalarda bir de tutarsızlık var, bir ay 7 bin, diğer ay 3 bin TL geliyor. İnşallah devlet destek verir de bu işler devam eder yoksa herkes fabrikasyon bulgur tüketecek” diye konuştu.

Malatya Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Keklik de CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’a esnafın sorunlarıyla yakından ilgilendikleri için teşekkür etti. (Bülten)