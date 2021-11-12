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Anasayfa / Ekonomi / Akaryakıt satın alınacaktır

Akaryakıt satın alınacaktır

Darende Belediyesi akaryakıt satın alınacağını duyurdu.

akaryakıt satın alınacaktır
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Akaryakıt satın alınacaktır

Darende Belediyesi akaryakıt satın alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “MOTORİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 8 Aralık olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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