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Anasayfa / Ekonomi / Akaryakıt satın alınacak!

Akaryakıt satın alınacak!

İnönü Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı akaryakıt satın alacağını duyurdu.

akaryakıt satın alınacak!
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Akaryakıt satın alınacak!

İnönü Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı akaryakıt satın alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “(Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 11000 lt, Motorin (Eurodiesel) 100000 lt, LPG (Otogaz) 3000 lt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 3 Aralık olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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