akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü

Çanakkale’de petrol istasyonundan anayola çıkan tıra çarpan otomobildeki 5 kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15’nci kilometresindeki meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale yönünden Biga istikametine giden Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre mesafede bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan 31 DM 094 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile birlikte toplam 5 kişi otomobilde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, anayoldaki bariyere çarparak durabildi. Otomobilin motor kısmından çıkan dumanlara diğer sürücüler yangın tüpüyle müdahale etti.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerinepolis, jandarma, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, güvenlik amacıyla yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekipleri otomobildeki sıkışan cenazeleri çıkardı.