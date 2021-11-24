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Anasayfa / Ekonomi / Akademik Personel Alınacak!

Akademik Personel Alınacak!

Ankara Medipol Üniversitesi 11 Akademik Personel alacağını duyurdu.

akademik personel alınacak!
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Akademik Personel Alınacak!

Ankara Medipol Üniversitesi 11 Akademik Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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