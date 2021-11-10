9,8262$%0.93
11,2978€%-0.1
13,1920£%-0.21
582,41%1,62
9.324,54%1,81
660007฿%1.00848
Akademik Personel Alınacak!
İstanbul Arel Üniversitesi 69 akademik personel alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
İcradan Satılık Bina!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.